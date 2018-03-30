Замок Любарта розташовується у Луцьку та є одним із найдавніших та найкраще збережених замків України. Його, як і більшість подібних споруд у Східній Європі, було створено у готичній стилістиці, однак згодом він набув ознак ренесансу. За формою ж фортеця нагадує неправильний прямокутник.

Історія замку налічує понад 600 років. Раніше на цьому місці розміщувалося велике укріплене поселення, яке реконструював у цеглі син литовського князя Гедиміна – Любарт. Власне, його іменем і названо цю твердиню. Продовжили ж добудовувати фортецю князь Вітовт, що прийшов на зміну Любарту та зробив Луцьк південною столицею Великого Князівства Литовського, а також його брат Свидригайло.

Сьогодні фортеця складається з трьох веж – Стирової, Владичої та В'їзної, що символізують собою віру, надію та любов або, за іншою теорією, сутність Бога у трьох особах (Отець, Син і Святий Дух). До слова, В’їзну вежу можна побачити на купюрі у 200 гривень. Висота її становить близько 28 метрів, свого часу вона мала підйомний міст. Щодо решти веж, то у Владичій розташовувалась княжа усипальниця – церква Іоанна Богослова, а у Стировій на різних поверхах – бібліотека, скарбниця та в'язниця.

Усі вежі мають вузькі гвинтові сходи та високі сходинки – це сприяло успішному веденню оборонних дій, яких на долю міста випало чимало. Зокрема, Луцьк намагалися взяти татари, поляки та війська московського князя Юрія Долгорукого, і у всіх випадках ворожі сили зазнавали невдачі.

Замок Любарта може похвалитися і підземеллями, оповитими легендами, оскільки питання про їхню кількість і протяжність досі є відкритим. Частина з них, що насправді є місцем розкопок, веде до залишків церкви Іоанна Богослова, яка була першим християнським храмом у Луцьку та першою кам'яною спорудою міста.

Твердиня упродовж своєї історії знала як підйоми, так і падіння. У 1429 році про Луцьк і його замок дізналася фактично вся Європа, оскільки тут відбувся великий з'їзд європейський королів і правителів. Участь у цьому заході взяли представники 15 держав, а загалом тоді до 5-тисячного міста з’їхалося близько 15 тисяч високопосадовців зі своїми свитами. Кажуть, що європейські гості з’їли 700 волів, рахунок дрібнішої худоби йшов на тисячі, а пива та меду випили аж 700 бочок.

А через чотири століття, після переходу Луцька під правління Російської Імперії у 1863 році, замок взагалі міг зникнути. На той час оборонні функції фортеці були вже застарілими, будівля здебільшого використовувалася як архів, житло та пожежна служба, відтак, вийшов указ, який дозволяв розібрати замок на будівельний матеріал. Тоді ж і відбулися аукціонні торги, на яких В’їзну вежу було продано за 373 карбованці. Через міць замку він розбирався дуже повільно, однак частинку муру все ж було знищено. А за рік технічна комісія з Києва дійшла висновку, що замок не перебуває в аварійному стані, та постановила зберегти його як історичну пам’ятку. З того часу замок постійно реконструюється.

У 2011 році Замок Любарта у Луцьку посів першу сходинку за підсумками акції "Сім чудес України". Полюбили територію фортеці і представники кіноіндустрії – Луцький замок можна побачити не в одній стрічці, в тому числі й у відомій трилогії польського режисера Єжи Гофмана "Вогнем і мечем".

Крім цього, у замку проводяться численні культурні фестивалі, серед яких найпопулярнішими є "Ніч у замку", "Музичні діалоги", ArtJazzCooperation і "Меч Луцького замку". Родзинка останнього – театралізовані лицарські бої. Замок Любарта є відкритим для усіх відвідувачів: квиток для дорослих коштує 20 гривень, а для дітей і студентів – 10 гривень.

Як доїхати: До Луцька можна дістатися на автотранспорті трасами М19 (Доманове – Ковель – Луцьк – Дубно – Збараж – Тернопіль – Чернівці – Тереблече) / Н17 (Львів – Радехів – Луцьк) / Н22 (Устилуг – Луцьк – Рівне), потягом або автобусом. Сам замок розташовується у Старому місті на вулиці Кафедральній, куди з вокзалів можна доїхати міським транспортом або дійти пішки.