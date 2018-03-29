Ніхто не буде сперечатись, що весну найкраще зустрічати в оточенні квітучих кущів, свіжо-зеленої трави та в затінку дерев. Тематичні сади Hortulus неподалік балтійського узбережжя Польщі – саме таке місце.

Hortulus Spectabilis – це один із найкращих зразків садового мистецтва, який розташований в містечку Добжиця. 25 років дбайлива рука садівника вирощувала цей парк із любов’ю до природи та щирим бажанням поділитися красою з іншими. Самі сади є приватними, але радо приймають до себе понад 120 тисяч туристів щороку.

У перекладі з латині Hortulus означає "невеликий сад". Увесь комплекс поділений на тематичні зони: сади кольору, світла й тіні милують око; шуму, шелесту, дзвону – зачаровують слух. Доповнює цей живий ансамбль аромат екзотики, який полонить нюх.

Серед найбільших паркових зон – японські сади, французькі, розарій в англійському стилі, а ще сад Магії, Енергії, Часу та Простору, "Чотири пори року" – загалом 28 оригінальних садів, присвячених різним темам та наповнених відповідним змістом.

Є також сади зору, де ростуть рослини однієї колірної гами, сади нюху, де ростуть ароматні трави, а сади слуху дозволяють людині насолоджуватися плескотом води і шелестом трав.

Особливої уваги заслуговують сади Hortulus Spectabilis – це гігантський живий лабіринт, коридорами якого можна блукати годинами і де не так важко по-справжньому загубитися. Загальна протяжність доріжок – понад 3 кілометри, тому, щоб не згаяти тут увесь день, варто наперед поцікавитися послугами гіда.

Посеред паркового комплексу височіє 20-метрова вежа, яка за формою нагадує спіралі ДНК. З її оглядового майданчика, кажуть, у ясну погоду можна розгледіти Балтійське море. Навколо ж відкривається незабутній краєвид на сади – тисячі рослин, зібрані на площі 5 гектарів, утворюють унікальні пейзажі та дарують відвідувачам відчуття істинного щастя.

Коли варто приїжджати? Сади відкриті для відвідувачів цілий рік. Але найкраща пора – це, безумовно, друга половина весни та початок літа. Саме тоді можна насолодитися в повній мірі красою природи. До того ж, на початку літа тут відбувається фестиваль квітів, який популяризує садівництво, вирощування рослин та готування страв із використанням їстівних квітів.

Hortulus Spectabilis працює з вівторка по неділю з 10:30 до 17:30. Його можна відвідувати як індивідуально, так і в складі організованих екскурсій. А також пропонуються послуги екскурсовода (польською, німецькою та іншими мовами).

Як доїхати? Сади Hortulus Spectabilis розташовані у Добжиці – це польське містечко Західно-Поморського воєводства, що розкинулося за 15 кілометрів від Балтійського узбережжя, між містами Колобжег і Кошалин.

Щоб потрапити у Добжицю, потрібно доїхати до Катовіце будь-яким зручним для вас перевізником. Зі Львова можна долетіти лоукостом за дуже прийнятну ціну – від 700 гривень. Від Катовіце можна доїхати потягом, дорога займе 7-8 годин. Або можна скористатись власним автомобілем – по трасі А4 дорога займе лише 3-4 години.