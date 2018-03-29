Вилкове — мальовниче острівне місто у дельті Дунаю на кордоні з Румунією. Воно відоме всій Європі, адже стоїть теж на воді, як і Венеція в Італії.

Та воно має свій особливий колорит, і тут особливий туризм – для душі, адже тут панує гармонія та спокій.

Численні затишні острівці Вилкового з’єднуються рукотворними каналами – єриками, якими пливуть човни з піднятим носом і високою задньою частиною.

Такий транспорт створили липовани – старовіри, які тікаючи від релігійного переслідування, ховалися у липових лісах і малювали свої ікони на липових дощечках. Тут переслідувань не було, тож вони спокійно оселились на березі Дунаю.

Човни чудово пристосовані до річки – легко пливуть між густим очеретом. Тут ними перевозять геть усе – від харчів до будівельних матеріалів, возять дітей до школи, їздять на городи, розташовані на островах неподалік, і навіть везуть на пасовища корів.

Уздовж єриків над ними облаштовані дерев’яні кладки, по яких місцеві навіть їздять на велосипедах, тягнуть візочки.

Потрапивши у Вилкове, ви маєте унікальну можливість скуштувати "Новак" – унікальний сорт винограду, який вирощують на мулі та воді. А ще Вилкове славиться дунайським оселедцем, як кажуть місцеві – дунайка.

Тут наче зупинився час, де панує баланс між людьми та природою – у дельті Дунаю збереглася унікальна флора та фауна. А заповідник "Дунайські плавні" захоплює неповторними краєвидами.

За різноманітністю видів біосферний заповідник займає третє місце у світі. Тут мешкають ссавці, занесені до Червоної книги України, серед них тюлень-монах – рідкісний вид, який перебуває під загрозою зникнення.

Також можна побачити малого і великого бакланів, рожевих пеліканів, чапель та інших птахів. Місцеві навіть возять спраглих за пригодами до місця гніздування зимородків – яскравих пташок, яких у заповіднику можна розглянути з відстані усього кількох метрів.

Також приваблює туристів територія Базарчук, де розташовані найбагатші острівні вілли Вилкового.

Окрім того, вже як зазирнули у Вилкове, неодмінно варто прогулятися човном до знаменитого "Нульового кілометра" – географічної точки, де Дунай впадає у Чорне море.

Коли варто їхати? Найкраще їхати у Вилкове навесні, адже після танення снігу канали максимально повноводні, що додає місту незабутнього колориту.

Як добратися? Найзручніше доїхати до Вилкового з Одеси, звідси ходять рейсові автобуси. Також можна їхати потягом з Києва до Ізмаїла, а вже там пересісти на автобус. Або ж вийти на станціях Сарата або Арциз, де можна взяти квиток на пасажирський автобус до Вилкового.