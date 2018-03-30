Місто-музей – так називають Кам'янець-Подільський, який притягує туристів своєю величчю та красою. Його вважають одним з найстаріших міст Центральної України, стару частину якого не торкнулася сучасна архітектура, що додає особливого колориту.

Кам'янець-Подільський постає перед очима наче з роману про середньовіччя – шпилі веж оборонних укріплень однойменної фортеці та дзвіниці храмів височіють над містом, занурюючи у справжню казку з минулого.

Найбільшою окрасою ж є Кам'янець-Подільська фортеця, яка протягом багатьох століть була найпотужнішим оборонним форпостом – місцем, де мріє побувати кожен українець, який хоч раз про неї чув. До речі, вона увійшла до Семи чудес України.

Згадки про неї датуються XIV століттям. Особливістю фортеці є унікальне поєднання ландшафту з неприступною фортифікаційною системою. У Європі нема цій системі аналогів. Острів, на якому стоїть фортеця, оточений каньйоном, що утворює петлю навколо острівця. По каньйону протікає річка Смотрич.

Тож попри десятки облог і спроб взяти Кам'янець-Подільську фортецю штурмом, загарбникам це вдалося лише одного разу – у 1672 році.

Оборонна споруда складається з двох частин – Старого замку, який захищав підхід до перешийка між півостровом та "материком", де стояла найдавніша частина Кам'янця-Подільського, та Нового замку, який прикривав Стару фортецю з боку поля.

По мосту йдете за стіни фортеці і виходите на просторий двір, який оточують шпилясті башти. У дворі стоять гармати.

У дворі Старої фортеці є боргова яма, куди запроторювали неплатників податків. Туристи полюбляють туди закинути монетку. Чимало відвідувачів також вабить величезний колодязь, глибина якого вражає – близько 40 метрів.

У фортеці зняли чимало фільмів, зокрема "Дев'ять життів Нестора Махна", "Дума про Тараса Бульбу", "Народжені бурею", "Комісар" та інші.

Коли варто їхати? Мальовничі пейзажі Кам’янця ваблять у будь-яку пору року. Особливо людно тут навесні та восени, адже біля фортеці часто організовують видовищні фестивалі повітряних куль, які стали вже традицією. А влітку на території оборонної фортеці влаштовують реконструкційні бої та лицарські фестивалі.

Не розчарує вас Кам’янець-Подільський і взимку – шпилі замку під ковдрою снігу виглядають наче зі справжньої казки.

Як добратися? До Кам'янця-Подільського можна добиратись з Чернівців або Хмельницького, або ж власним транспортом.

Оскільки місце популярне серед туристів, то сюди ходить чимало регулярних автобусів та маршрутних таксі. Також курсують потяги та електричка. З Києва до Кам’янця курсує прямий потяг.