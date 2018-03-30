В українських Карпатах біля підніжжя гори Гемба причаївся один з наймальовничіших водограїв України, карпатська казка, створена природою, – водоспад Шипіт.

Навіть якщо ви ще не бачите водоспад, але чуєте, як поміж гущавини лісів доноситься милий вуху шум води, це вже вас зачарує.

Водоспад бере початок з підземного джерела на горі Великий Верх, на висоті майже 1600 метрів над рівнем моря. Невеликий потічок тече вниз живописною гірською ущелиною, а набравшись сили, виливається бурхливим каскадом з 14-метрової висоти. Спадаючи, вода розбивається об каміння на дрібні струмочки, тому гуркотить не так гучно, а трохи приглушено – ніби шепоче. Звідси, мабуть, і назва водоспаду.

Хоча місцеві охоче розкажуть вам свою легенду: про таємні побачення місцевої молодої пари, про розгнівану матір, яка вистежила закоханих уночі, і про те, як їй ще довго вчувався шепіт доньки, яку разом з хлопцем у грозу змило стрімким гірським потоком.

Кажуть, людина може без упину дивитися, як горить вогонь, як тече вода та як шепоче Шипіт.

Коли варто приїжджати? Шипіт красивий у будь-яку пору року – водоспад не замерзає взимку та не пересихає влітку. У морозну погоду чиста як сльоза вода зривається зі скель, утворюючи цікаві крижані фігури, а у спеку виграє яскравими бризками, що виблискують на літньому сонці, несучи у собі свіжість і прохолоду. Та найбільше тішить око водоспад навесні, коли на схилах Гемби тануть сніги, щедро наповнюючи потік кришталевою водою.

Плануючи прогулянку влітку, можна сподіватись на легкий підйом від водоспаду вгору – на Полонину Боржава. Піднятись варто, адже ви зможете подивитись на Шипіт зверху, насолодитись гірськими пейзажами і досхочу назбирати на полонині чорниць.

Як дістатися? Якщо ви їдете потягами "Київ-Ужгород" чи "Київ-Чоп", вам слід виходити на станції "Воловець". Далі треба пересісти на рейсовий автобус, що їде до села Пилипець.

Якщо ви подорожуєте власним транспортом, треба триматися траси Київ-Ужгород до села Нижні Ворота, а там повернути на дорогу Нижні Ворота – Воловець – Міжгір’я.