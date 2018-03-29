Краків – культурна та історична перлина Польщі. Це друге за величиною та кількістю населення польське місто після Варшави. Утім, саме його облюбували туристи більше, аніж столицю Польщі. Воно й не дивно.

Свого часу Краків був столицею однієї з найбільших європейських держав – Королівства Польського. І попри те, що згодом столицю тоді вже Речі Посполитої у 1611 році перенесли до Варшави, до 1734 року тут коронували польських монархів.

Багатовікова спадщина, середньовічні замки та храми, монументальні пам’ятки, які збереглися до наших днів у своєму первозданному вигляді, не залишать байдужим нікого, хто хоча б раз на дотик відчув історію цього стародавнього польського міста.

Знайомство з Краковом традиційно починають зі Старого Міста. Це справжній музей просто неба з його шедевральною архітектурою та неповторним місцевим колоритом. Усі дороги Старого Кракова ведуть до Ринкової площі та Маріїнського собору. Варто зазначити, що у Середньовіччі це була найбільша міська площа в Європі, чим краків’яни, безумовно, неабияк пишаються. Площа має такий самий вигляд, як і кількасот років тому. Ринковий ансамбль зберіг планування тих часів, коли Краків торгував з усім світом. Як колись поважні посли та монархи, заморські купці та мандрівники ходили цими вимощеними бруківкою вуличками, так і сьогодні тут метушаться натовпи туристів та просто зіваки.

На місці оборонних мурів, які оточували старе місто, зберігся фрагмент з Флоріанськими воротами, декількома баштами та Барбаканом – фортифікаційною спорудою, яка захищала підступи до брами.

Також тепер замість оборонних мурів – миловидний парк Планти, який "огортає" історичну частину Кракова. Тут бере початок так звана "королівська дорога". Слідами урочистих королівських процесій та кортежів поважних гостей Кракова тепер полюбляють гуляти як місцеві жителі у вільний час, так і численні гості міста. Дорога тягнеться через усю історичну частину міста і веде на Вавельський пагорб, де височіє над Віслою королівський замок – резиденція польських монархів. Побудований ще у XIV столітті, а згодом неодноразово перебудований через пожежі та військові дії, він займає чільне місце в історичній свідомості польського народу. Вишуканий і просторий внутрішній двір ще пам'ятає ті часи, коли тут влаштовували помпезні королівські прийоми і лицарські турніри. Окрім польських королів, саме це місце стало відновленням польської державності у XX столітті.

До замку прилягає Вавельський собор – місце коронації та поховання польських монархів, який і сьогодні є костелом та пантеоном національних героїв.

Замковий комплекс зі сторони Вісли стереже дракон – символ Кракова. Кожні п’ять хвилин він випускає зі своєї пащі полум’я. Поруч – його лігво, підземна печера, коридори якої тягнуться на сотні метрів, і в яких легко заблукати. Існує безліч легенд про дракона, який тероризував місцеве населення, і про його печеру, яка насправді могла слугувати чорним входом до замку.

Коли варто приїжджати? Краків відкритий для туристів цілий рік. Гуляти центральною частиною історичного міста можна у будь-яку пору року, а за негоди – відвідати численні музеї. Серед них як Вавель, так і музей Чорторийських, де зберігається єдина на всю Польщу робота Леонардо да Вінчі – "Пані з горностаєм". Або ж віддати перевагу сучасним музеям та галереям.

Як дістатися? Від кордону України до Кракова веде дорога А4 через Ряшів та Тарнув. Від пункту пропуску Краковець – Корчова до самого Кракова близько 260 кілометрів, що займе 3-3,5 години в дорозі у Польщі своїм автомобілем. Між Львовом та Краковом курсує потяг № 51. Зі Львова відправляється о 16:49, він до Кракова прибуває о 01:40 наступного дня. Щодо автобусів, то час в дорозі – від 7 годин (включно з перетином кордону), вартість – близько 350-400 гривень. З Києва – трохи довше і дорожче – 10-12 годин і від 650 гривень. Варто додати, що до Кракова з Києва та Львова буде літати Ryanair з жовтня 2018 року.