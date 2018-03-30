Сопот – це, безумовно, один з наймиловидніших курортів Балтійського побережжя Польщі. Містечко невелике – офіційно у ньому проживає лише близько 40 тисяч людей. Така мініатюрністю додає йому неперевершеної атмосфери – затишної та спокійної.

Почати мандрівку Сопотом варто з чудового променаду Монте Кассіно. Затишна головна вуличка міста наповнена атмосферними кафе, старими магазинчиками та безтурботними людьми. Гуляючи по Монте Кассіно, ви неодмінно натрапите на одну з головних архітектурних красот міста – Кривий будиночок. Мандрівники з усього світу полюбили його за оригінальність та цікавизну.

Подивившись на будиночок, можна подумати, що він буквально застиг у неймовірному танці: вікна, двері – усе тут плавно та незвично вигнуте. При цьому споруда збергла своє головне призначення – усередині усе зручне та комфортне. Ви можете переконатися у цьому і самі – Кривий будиночок відкритий для відвідувачів та готовий почастувати кавою та не тільки.

Куди ж у курортному місті можуть вести всі дороги, як не на пірс? У Сопоті він особливий – найдовший у Європі. Оминути цю миловидну красу, зроблену з дерева, не те що неможливо, головне – не варто.

Півкілометрова прогулянка посеред моря дозволить відчути та побачити душу міста. Безстрашні чайки, виважені лебеді, затишні біленькі лавчоки заправлені свіжим морським повітрям не залишать байдужими за будь-якої погоди.

Навпроти входу на пірс погляд неодмінно зупиниться на височенному старому маяку. Не помітити його буде неможливо – він збудований у дуже милому, трішки іграшковому стилі. Варто не полінитися та зайти всередину – маяк працює як оглядовий майданчик. З його висоти відкривається чудова панорама на місто та море – ідеально, щоб побачити цілу картину та наробити казкових фото.

Якщо до цього часу ви втомитесь – на набережній є чудові старі ресторанчики, в яких місто просто-таки можна спробувати на смак. А попри пляж тягнеться двокілометрова полоса Північного парку. Тут можна заховатись від спеки та поласувати смачним морозивом, зручно розмістившись на лавочці чи влаштувавши пікнік.

Коли варто приїжджати? Затишний Сопот чарівний у будь-яку пору року – у теплі місяці сюди варто приїхати, щоб позасмагати під сонечком та накупатися у морі. Та не менш красивим містечко є і у холодний період – тоді вільніше можна роздивитися усі закутки та музеї, а у різдвяний період ще й відвідати чудові ярмарки.

Як дістатися? Сопот розташований на півночі Польщі та є частиною Триміста, яке він утворює разом з Гданськом та Гдинею. Добратися доведеться спершу до Гданська, який має розвинене сполучення з українськими містами. Причому зробити це можна за невелику суму – до міста курсують авіа- та автобусні лоукости. А далі дорога з Гданська до Сопоту займе вже лічені хвилини.