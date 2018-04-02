Національний дендропарк "Софіївка" – місце, у якому просто-таки витає дух кохання. І це не просто так, адже спорудити його два століття тому звелів польський магнат Станіслав Потоцький для своєї коханої Софії.

Гуляючи стежками цього рукотворного уманського дива, можна побачити безліч статуй давньогрецьких богів, мислителів та героїв. Тут ви натрапите і на павільйон Флори, і на статуї Гермеса і Евріпіда, і на гроти Сцилли, Каліпсо і Венери, і на терасу Муз та навіть на річку підземного царства Стікс.

І все неспроста, адже кохана Потоцького Софія була родом з Греції, і саме вона задумала сплести неймовірну природу парку з гомерівською міфологією.

Одним з найвідоміших та найромантичніших місць у "Софіївці" є острів "Анти-Цирцея", розташований на Верхньому озері. Створений він за мотивами міфу про могутню богиню Цирцею, кохану Одісея. За задумом творців до острова можна було добратися лише на човні, що робило його ідеальним прихистком для закоханих. З часом до нього проклали дерев’яний місточок – для зручності відвідувачів.

Під час екскурсії не оминіть висічений у скелі таємничий грот Громовий. Над входом до нього, за наказом самого Потоцького, написали: "Залиш тут пам'ять про нещастя і прийми щастя. А якщо ти щасливий, то будеш ще більш щасливим". Слушна думка, правда ж?

Родзинка "Софіївки" – ідеально продумана система гідротехнічних споруд: ставків, водоспадів, каскадів, басейнів і фонтанів. Парк спроектований так, що де б ви не опинилися, вода несподівано виринає звідкілясь.

Гуляючи парком, може здатися, що у ньому працює потужна система насосів, та насправді тиск "природній" і отриманий завдяки різниці в рівнях води у Верхньому та Нижньому озерах. Найефектнішим прикладом цього і однією з головних окрас парку є фонтан Змія, розташований посередині Нижнього озера. З пащі кам’яної рептилії вода б’є потужним струмом на 18 метрів вгору – без жодних насосів.

Чарує у центральній частині парку і Великий водоспад, який зривається з висоти близько 15 метрів і стікає в спокійне мальовниче озеро, на якому живуть граційні білі лебеді.

Дивує і флора "Софіївки". Тут поруч із звичним для наших широт рослинами ростуть десятки рідкісних дерев, привезених з Азії та Італії. Саме звідси чимало унікальних видів були розповсюджені Україною.

Коли притомитеся гуляти – сміливо влаштовуйте пікнік. Місця для такого відпочинку тут вдосталь – зручно розташуватися, наприклад, можна на тутешніх Єлисейських полях.

Коли варто приїжджати? "Софіївка" відкрита для відвідувачів з травня до листопада, проте, за попередньою домовленістю, у парк можна потрапити у будь-яку пору року. Працює парк з 9 до 18 години.

Як дістатися? "Софіївка" розташована в Умані – за 210 кілометрів від Києва та 194 кілометри від Черкас. Дістатися до Умані можна рейсовим автобусом чи автомобілем. Головний вхід у парк розташований на вулиці Київській, 12-а.