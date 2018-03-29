Озеро Синевир – один з найчарівніших куточків України і справжня легенда Карпат. Це місце оповите численними таємницями та повір'ями, які так манять туристів не лише з України, а й усієї Європи.

Водойма розташована у верхів'ях річки Тереблі, в наймальовничішому регіоні Закарпаття – Міжгір'ї. Це озеро розмістилось на висоті тисячі метрів над рівнем моря, а глибина місцями сягає 24 метрів. Саме тому навіть у розпал літа вода тут зберігає крижану прохолоду.

Синевир віднесли до 7 природних чудес України. Адже краєвиди біля озера такі, що просто подих перехоплює – навколо стрімкі схили, вкриті ялинами, які спадають просто до самої води.

Якщо ви побуваєте біля цього озера – обов'язково зверніть увагу на невеликий острівець, що утворився у центрі водойми. Площа цього острівця всього кілька метрів, наче темна зіниця у блакитті води. Повірте, це справді незабутнє видовище. До речі, можливо, саме тому озеро ще називають Морське око.

Ще одна цікава деталь, яку не варто проґавити – дві 13-метрові скульптури Синь і Вир. Статуї символізують двох закоханих, яким не дозволили бути разом. За легендою, дівчина Синь так гірко плакала, що з її сліз утворилось ціле озеро.

До речі, до Синевиру їдуть не тільки помилуватись краєвидами. На території цього національного парку розміщені кілька десятків родовищ мінеральних вод, що у поєднанні із свіжим гірським повітрям позитивно впливають на здоров'я.

Коли варто приїжджати? Це місце зберігає шарм у будь-яку пору року. Так, влітку вас зачарує поєднання блакиті води та зелені карпатських лісів. У цю пору можна погуляти навколо озера, або приплисти до острівця на плоту. А от купатися не плануйте. Тут це просто заборонено. Адже вода в озері насправді крижана – влітку прогрівається максимум до 10-12 градусів.

Варто побачити Синевир і взимку. У цей період місце зачаровує чистотою і спокоєм. Навколо озера організовують прогулянки на санях, запряжених кіньми. А більш активні туристи можуть покататись на лижах.

Як дістатися? Спочатку треба їхати потягами "Київ-Ужгород" або "Київ-Чоп" до станції "Воловець". Далі пересідаємо на рейсовий автобус до Міжгір'я і села Синевирська Поляна (відстань від "Воловця" – 90 км). Щоправда громадський транспорт тут курсує рідко – всього кілька разів на день.

Можна приїхали до Синевиру і власним авто. Тоді вам треба їхати до Міжгір'я, а там повернути до Синевирської Поляни. Озеро буде за кілька кілометрів на північ.