Хотин – місто з дуже давньою історією. Розташований на правому березі Дністра на межі Чернівецької і Хмельницької областей Хотин вабить туристів могутньою фортецею, яка тут з’явилась ще в Х столітті.

Завдяки фортеці місто невідворотно і знаково увійшло в історію. І як би дивно не звучало, але свою назву воно здобуло від слова "хотіти" – через вигідне розташування для ведення торгівлі ці землі здавна вважалися ласим шматочком для багатьох загарбників. За своє історичне минуле Хотинська фортеця входила до складу десятка різних князівств та імперій.

Спершу на березі Дністра з'явилась невеличка дерев'яна споруда з земляним валом та глибоким ровом. З роками її почали укріпляти, перетворивши фортецю на дуже потужну оборонну споруду – з неприступними кам'яними стінами, артилерійськими бастіонами, бійницями та баштами.

Тут відбулось чимало серйозних історичних битв, та найбільше запам'яталась Хотинська битва у 1621 році, коли султан Осман II хотів поставити Польщу на коліна, завоювати Україну і ліквідувати козацтво. Тоді у бій проти 300 тисяч турецького війська вийшло 30 тисяч воїнів Речі Посполитої. Бій тривав протягом 40 днів, та Осман II так і не здобув перемоги. До слова, вирішальну роль у бою мало козацьке військо під проводом гетьмана Петра Сагайдачного.

Кадри Хотинської фортеці ви могли побачити неодноразово, адже тут зняли понад 50 фільмів. Деякі з них ви точно бачили: "Тарас Бульба", у якому головну роль зіграв неперевершений Богдан Ступка, "Д'Артаньян і три мушкетери", "Балада про доблесного лицаря Айвенго", "Захар Беркут" та інші.

Територія Хотинської фортеці чимала. Окрім самої оборонної споруди, туристів вабить музей знарядь для тортур, мальовничий скелястий берег Дністра та церква Олександра Невського, побудована 1835 році, яка діє і сьогодні.

Коли варто їхати? Хотинська фортеця красива і в обрисах снігу, і в осінніх барвах. Але найкраще, звісно, сюди їхати навесні або влітку, адже в дощ чи сніг не надто приємно зазирати у закутки фортеці.

Та й зелень навколо милуватиме око, а весною ще й Дністер буде більш повноводним.

А ще у теплу пору тут відкривається чимало видовищних фестивалів, зокрема, фестиваль історичної реконструкції, на якому влаштовують захоплююче дійство і з головою занурюють у Середньовіччя: влаштовують грандіозні лицарські турніри та реконструкції найбільш пам’ятних битв.

Як доїхати? До фортеці у Хотині можна добиратись з Чернівців, Хмельницького або Кам'янець-Подільського.

Від автостанції №1 у Хмельницькому ходить прямий автобус. Також до Хотина регулярно їздять маршрутки з Кам'янця-Подільського та Чернівців.

Якщо ви вирішили собі організувати тур фортецями, то до Кам'янець-Подільського можна доїхати на потязі. А далі від Кам'янець-Подільського до Хотина якихось 30 кілометрів. Водія автобуса варто попросити зупинити біля повороту на фортецю, звідти доведеться пройтись ще 2-3 кілометри пішки.

Незабутніх вам вражень і яскравої мандрівки!