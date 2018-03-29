Тунель кохання на Рівненщині біля селища Клевань називають найбільш романтичним місцем в Україні. Це зелений тунель у формі ідеальної за пропорціями арки, створений заростями дерев і кущів, які сплелися між собою. Часто його ще називають "дорогою в казку" – адже краса тунелю і справді видається якоюсь нереальною.

Тут ніколи не жили королі чи принцеси, цього тунелю не торкалась рука жодного архітектора, а своє визнання Тунель кохання заслужив виключно своєю красою. Його історію творять ті романтики, які щодня приїжджають, аби на власні очі побачити справжнє диво природи.

І, як не дивно, цей тунель з'явився … випадково! Колись ця залізнична дорога вела до військової бази (ще за радянських часів). Щоб замаскувати потяг, вирішили задля маскування обсадити деревами залізничну колію. З часом дерева і кущі розросталися, а потяг, який курсував щодня, створив досконалу форму арки.

До речі, вам може пощастити побачити потяг на власні очі! Адже він і досі курсує – залізнична колія веде до деревообробного комбінату, куди ходить щодня невеличкий вантажний потяг.

Сьогодні ж Тунель кохання приваблює сотні туристів та закоханих пар. Адже є повір’я, що якщо пара разом загадає бажання під час руху потяга – то воно обов'язково збудеться. Правда це чи ні – перевірити важко, але нам дуже хочеться в це вірити.

Коли варто приїжджати? Тунель кохання вразить вас своєю красою у будь-яку пору року. Проте все ж найбільш ефектно він виглядає влітку та на початку осені, коли на деревах багато листя. А от взимку тунель набуває зовсім іншого вигляду – він стає більш спокійним та навіть загадковішим. Маємо для вас одну пораду – якщо будете їхати сюди в першій половині літа чи весною, то обов'язково візьміть з собою засіб від комарів. Їх там дуже багато, і це може зіпсувати хороші враження від поїздки.

Останніми роками у Клевань приїжджає все більше туристів. Люди почали більше цінувати красу та унікальність подібних куточків України. Адже їх так багато – цікавих, дивовижно красивих, унікальних та незвіданих.

Як дістатися? До Клевані можна доїхати електричкою, місто розташоване на шляху з Рівного до Луцька.

Можна доїхати й на автомобілі. Від Києва до Клевані – приблизно 350 км. Доїхавши до Рівного, далі слідуйте дорогою Н22. У Клевані їдьте на залізничну станцію. І далі пішки – на схід.