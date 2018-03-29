Дністровський каньйон – унікальне природне явище як в Україні, так і світі. Його різноманіття протяжністю в 250 кілометрів творять скелясті кручі, реліктові ліси з віковими дубами, унікальні джерела та каскадні водоспади, таємні печери, скельні храми та навіть фортеці – сотні пам’яток живої та неживої природи. Тож не дивно, що Дністровський каньйон визнано одним із семи природних чудес України.

Дністровський каньйон розлігся на території чотирьох західних областей. Причому лівий і правий бік каньйону належить різним областям: лівий – Тернопільській та Хмельницькій, а правий – Івано-Франківській і Чернівецькій.

На березі Дністра знайдені залишки однієї із найдавніших в Україні стоянок раннього палеоліту. Тут же, неподалік – відома печера Вертеба, де було знайдено стоянку людей трипільської культури. Скельні відкладення на Дністрі – скелі девонського геологічного періоду, схожих до яких у світі практично немає. Ці стометрові "стіни" містять у собі давні скам’янілі рештки флори й фауни, яким 500 мільйонів років.

Сучасний рослинний і тваринний світ каньйону і сьогодні до кінця ще не вивчений: більшість живих організмів, які населяють ці води, є унікальними. Природа Дністровського каньйону багата на рідкісні червонокнижні та притаманні лише для цього ареалу види.

Приваблюють красою місцеві заповідники: Урочище Криве, Червона гора, Хмелівська стінка. На лівому березі Дністра з Хмелеви Подільської глибоким яром тече потічок, утворюючи каскад мальовничих водоспадів (висота деяких сягає 6-8 метрів).

Поряд із селом Нирків Заліщицького району шумно скидає свої води 16-метровий Джуринський (або Червоногородський) водоспад. Це найбільший рівнинний водоспад України, що спадає на червону кам'янисту породу. Саме від її кольору пішла назва поселення Червоногород, яке існувало тут кілька століть тому, і від якого сьогодні залишилися хіба що нечисленні руїни. До речі, за легендою, водоспад створили татари, які начебто прокопали для Джурина нове русло, щоб полегшити доступ до замку.

Чудово натомість зберіглася і вистояла до наших днів Хотинська фортеця, що височіє над водами Дністра.

Торкнутися минулого, пірнути в оазу живої природи можна якнайкраще, пустившись сплавом униз по річці. З кожним роком туризм на Дністрі повертає собі стару славу. Не дарма ж колись Заліщики – елітний курорт, популярний серед польських вельмож – називали не інакше як "польською рів’єрою". Адже для цього регіону характерний свій мікроклімат, свої "субтропіки". "Стіни" каньйону затримують тепло, тому навіть весна тут приходить на кілька тижнів раніше.

Коли варто відвідати. Дніпровський каньйон – природне чудо під відкритим небом. Милуватися ним можна в будь-яку пору року. Найкраще – у теплі сухі дні.

Як добратися. В залежності від того, яку з місцин каньйону ви бажаєте відвідати, можна обрати Заліщики у Тернопільскій, Кам’янець-Подільський у Хмельницькій чи Хотин у Чернівецькій області.

Щоб доїхати до Дністровського каньйону з Тернополя, туристу слід орієнтуватись на такі населені пункти: с. Хмелева Заліщицького району, с. Свершківці, с. Дорогичівка а також самі Заліщики. До кожного з них регулярно курсують автобуси з Тернополя до Івано-Франківська. До Національного природного парку "Подільські Товтри" біля Кам’янця-Подільського курсують автобуси з Хмельницького.