Долина нарцисів – одне з найкращих місць для зустрічі весни

Долина нарцисів на Закарпатті – унікальний ботанічний об'єкт у складі Карпатського біосферного заповідника. Наче рукою дбайливого садівника сама матінка-земля всіяла цю зелену оазу буйним квітом. Це найбільша в дикій природі плантація нарциса вузьколистого. Цей рідкісний вид зустрічається у швейцарських Альпах, на Балканах та в Карпатах на висоті тисяча, а то й дві тисячі метрів. Звідки взялися нарциси на Закарпатській низині?

Колись давно, під час танення льодовиків, з гори зійшов величезний пласт землі, а з ним – і насіння унікальних високогірних рослин, які зрештою прижилися на рівнинних луках. Так, принаймні, звучить наукова гіпотеза.

У закарпатців, звісно, є свої, набагато романтичніші версії-легенди – від усім відомої класики про самозакоханого юнака Нарциса, переробленої на місцевий лад, до більш колоритних, із власними героями і притаманними краю традиціями, вигаданих-переказаних тутешніми оповідачами.

Долину нарцисів і саму називають живою легендою Закарпаття. Півтисячі видів рослин, із яких півтора десятка занесені до Червоної книги, всівають цю казкову місцину. Понад сотня різних птахів в'ють тут свої гнізда, десь у траві причаїлися зайці-русаки, обжилися ондатри й ще ціле розмаїття дрібних гризунів, плазунів, земноводних...

Не так давно білосніжний килим рідкісного цвіту вкривав усю долину Тиси, від Хуста до Тячева. До сьогодні плантація нарцисів збереглася незайманою в урочищі Кіреші на площі дві з половиною сотні гектарів. Цей острівець реліктової природи занесений до світової мережі біосферних заповідників ЮНЕСКО, і як ніколи потребує нашого дбайливого ставлення.

Про це варто пам’ятати щоразу, коли знову і знову, з року в рік, приїжджатимемо сюди помилуватися цією первозданною красою та подивитися, як прокидається весна.

Коли варто приїжджати. Ідеальний час – початок травня. Саме тоді долина вкривається білосніжним полотном. Крім цього, початок травня – час додаткових вихідних, які можна весело провести у Закарпатті.

Як добратися. Якщо ви вирішили скористатись послугами "Укрзалізниці" – їдьте до Мукачево (майже усі потяги, які їдуть до Ужгорода, зупиняються там). З Мукачева до Хуста можна добратись автобусом (потім вам доведеться ще пройти кілька кілометрів на схід від міста до самої Долини нарцисів), або ж взяти таксі.

Якщо ж ви вирішили їхати власним автомобілем – найкращий варіант дорогою Львів-Чоп добратись до Мукачева і повернути на Хуст, або ж дорогою Н-09 зі Львова через Івано-Франківськ, Рахів та Хуст.